In Italia abbiamo un grosso problema con i dati sulla sicurezza stradale, non solo a livello quantitativo. E senza numeri, è impossibile capire come affrontare e risolvere un problema così radicato nella nostra cultura, nelle nostre abitudini, nel nostro modo di affrontare lo spazio pubblico. Per fortuna, a volte le università riescono a colmare le lacune della politica. È il caso del Politecnico di Milano, che pochi giorni fa ha pubblicato la mappatura più completa di sempre – in Italia – sugli incidenti in bicicletta. «La nostra analisi, più che offrire risposte definitive, ha portato a ulteriori domande di ricerca.

© Linkiesta.it - L’Atlante degli incidenti in bici sarà utile soprattutto a livello politico