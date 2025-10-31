Latitante 38enne catturato dalla Polizia | viaggiava in auto con pistola munizioni e diversi cellulari

I poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Cerignola, unitamente alla Squadra Mobile della Questura di Foggia, hanno tratto in arresto un pluripregiudicato cerignolano che, nei mesi scorsi, si era reso irreperibile nonostante sullo stesso pendesse un ordine di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’assurda storia di una 38enne calabrese, malata oncologica, che per curarsi ha dovuto chiedere aiuto alle forze dell’ordine: La preoccupazione per la prossima dose: “Devo rivolgermi un’altra volta ai carabinieri?” ? - facebook.com Vai su Facebook

LATITANTE Cerignola, arrestato 38enne latitante: condanne per furto, rapina e tentato omicidio - Irreperibile nei mesi scorsi, condannato in via definitiva per furto di auto, rapina e tentato omicidio, cumulando una pena di 8 anni ... Scrive statoquotidiano.it

Cetraro, catturato Alessio Ricco: era latitante da circa un anno e mezzo - L’uomo in passato era stato coinvolto in operazioni contro il narcotraffico nell’ambito delle indagini su presunte associazioni a delinquere che avrebbero agevolato il clan Muto ... cosenzachannel.it scrive

Blitz congiunto di Finanza, Carabinieri e Polizia: latitante bloccato mentre era con la famiglia (NOME e DETTAGLI) - Attività di intelligence coordinata dalla DDA di Catanzaro. Segnala zoom24.it