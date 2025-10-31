Latitante 38enne catturato dalla Polizia | viaggiava in auto con pistola munizioni e diversi cellulari

Foggiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Cerignola, unitamente alla Squadra Mobile della Questura di Foggia, hanno tratto in arresto un pluripregiudicato cerignolano che, nei mesi scorsi, si era reso irreperibile nonostante sullo stesso pendesse un ordine di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

latitante 38enne catturato poliziaLATITANTE Cerignola, arrestato 38enne latitante: condanne per furto, rapina e tentato omicidio - Irreperibile nei mesi scorsi, condannato in via definitiva per furto di auto, rapina e tentato omicidio, cumulando una pena di 8 anni ... Scrive statoquotidiano.it

latitante 38enne catturato poliziaCetraro, catturato Alessio Ricco: era latitante da circa un anno e mezzo - L’uomo in passato era stato coinvolto in operazioni contro il narcotraffico nell’ambito delle indagini su presunte associazioni a delinquere che avrebbero agevolato il clan Muto ... cosenzachannel.it scrive

Blitz congiunto di Finanza, Carabinieri e Polizia: latitante bloccato mentre era con la famiglia (NOME e DETTAGLI) - Attività di intelligence coordinata dalla DDA di Catanzaro. Segnala zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Latitante 38enne Catturato Polizia