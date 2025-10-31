Latina e Frosinone fuori dalla Zes la lettera a Meloni | Un grave squilibrio competitivo

Latinatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esclusione del basso Lazio dalla nuova Zona Economica Speciale i due presidenti delle Province di Latina e Frosinone, Gerardo Stefanelli e Luca Di Stefano, si sono rivolti direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Stafenalli e Di Stefano hanno indirizzato la missiva alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

