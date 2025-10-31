Latina e Frosinone fuori dalla Zes la lettera a Meloni | Un grave squilibrio competitivo

Dopo l’esclusione del basso Lazio dalla nuova Zona Economica Speciale i due presidenti delle Province di Latina e Frosinone, Gerardo Stefanelli e Luca Di Stefano, si sono rivolti direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Stafenalli e Di Stefano hanno indirizzato la missiva alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Laziotv. . Rassegna stampa delle province di Latina e Frosinone di venerdì 31 ottobre 2025. Buongiorno - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, Viterbo, Frosinone, Latina, Cassino, Aprilia e Civitavecchia devono essere raggiungibili tra loro con infrastrutture moderne e sicure ed essere collegate in 60 minuti a Roma, la porta di accesso al mondo per il Lazio #AssembleaUnindustria2025 #Impresa - X Vai su X

Lettera congiunta delle Province di Frosinone e Latina al Governo per inserimento nella ZES - Le Province di Frosinone e Latina hanno indirizzato una lettera congiunta alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio, Francesco Ro ... Lo riporta latinaquotidiano.it

Latina esclusa dalla Zes, Ugl: “Grave errore e danno al territorio” - “La delusione per la bocciatura da parte della Commissione Bilancio del Senato, dell’emendamento che avrebbe aperto le porte della Zes anche al Basso Lazio, è sempre viva. Come scrive latinaquotidiano.it

Esclusione dalla Zes. Le Province di Frosinone e Latina scrivono alla Meloni - Le Province di Frosinone e Latina hanno indirizzato una lettera congiunta alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e, per conoscenza, al presidente della Regione Lazio, Francesco Ro ... Lo riporta ciociariaoggi.it