Latina armato di bastone molesta i passanti | arrestato

Latina, 31 ottobre 2025 – La Polizia di Stato, a Latina ha arrestato un cittadino marocchino, classe 1988, indiziato dei reati di violenza sessuale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti nel pomeriggio di domenica in piazzale Prampolini, a seguito della segnalazione giunta alla Sala Operativa tramite il numero di emergenza 112 NUE, da parte di una giovane donna che aveva riferito di essere stata avvicinata e molestata da un uomo mentre si trovava seduta alla fermata dell’autobus. La vittima, riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo, ha fornito agli operatori una descrizione dettagliata dell’aggressore, consentendo di avviare immediate ricerche nella zona. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it