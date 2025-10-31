L’Atalanta domani a Udine per ritrovare la vittoria smarita Formazioni e diretta tv

Bergamo, 31 ottobre 2025 – L ’ Atalanta domani pomeriggio alle 15 è di scena al BluEnergy Stadium di Udine, in caccia di una vittoria che manca ai nerazzurri in campionato d allo scorso 20 ottobre, dalla trasferta sul campo del Torino. Dea che va in Friuli praticamente al completo, per la prima volta in questa stagione, al netto di un De Roon acciaccato dopo la contrattura al flessore che lo ha costretto ad uscire nel primo tempo contro il Milan. Premesse positive, per i nerazzurri che sperano di ritrovare i tre punti dopo una striscia di cinque pareggi consecutivi. “ Contro il Milan abbiamo fatto una partita ottima, dobbiamo essere soddisfatti, il calcio poi è questo, succede che non fai gol e non vinci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

