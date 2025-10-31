L’Atalanta a Udine senza Maldini de Roon e Kolasinac Ma tanta scelta per la formazione

Ecodibergamo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO SERIE A. Il forfait più «fresco» è quello dell’attaccante: contrattura all’adduttore nella rifinitura della vigilia. Il match sabato 1° novembre alle 15. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217atalanta a udine senza maldini de roon e kolasinac ma tanta scelta per la formazione

© Ecodibergamo.it - L’Atalanta a Udine senza Maldini, de Roon e Kolasinac. Ma tanta scelta per la formazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217atalanta udine senza maldiniL’Atalanta a Udine senza Maldini, de Roon e Kolasinac. Ma tanta scelta per la formazione - Le ultime di formazione in casa Atalanta verso la sfida di sabato 1° novembre sul campo dell'Udinese. Lo riporta ecodibergamo.it

l8217atalanta udine senza maldiniAtalanta: Daniel Maldini salta la trasferta di Udine - Tra i convocati dell'Atalanta per la trasferta di sabato con l'Udinese non c'è nemmeno Daniel Maldini. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217atalanta Udine Senza Maldini