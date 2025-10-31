L’Atalanta a Udine senza Maldini de Roon e Kolasinac Ma tanta scelta per la formazione
CALCIO SERIE A. Il forfait più «fresco» è quello dell’attaccante: contrattura all’adduttore nella rifinitura della vigilia. Il match sabato 1° novembre alle 15. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
