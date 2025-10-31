Last Flight Out | Marc Guggenheim sigla un accordo cinematografico milionario con Apple
La serie a fumetti Last Flight Out, creata da Marc Guggenheim, autore dell’ Arrowverse, ha siglato un accordo cinematografico milionario con Apple. Il celebre romanzo grafico della Dark Horse, illustrato da Eduardo Ferigato, racconta la storia di un padre e una figlia che lottano per ritrovare il loro legame mentre affrontano la fine del mondo. Secondo Deadline, Apple sta sviluppando un adattamento cinematografico di Last Flight Out di Marc Guggenheim con Sam Hargrave in trattative per la regia e Guggenheim stesso che adatterà la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
