L’aspirante Nobel per la Pace propaga angoscia strategica

«Hanno molte armi atomiche, ma poco servizio telefonico». Così Donald Trump ha commentato la difficoltà a contattare il despota nordcoreano Kim Jong Un, mentre annunciava la luce verde a un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’aspirante Nobel per la Pace propaga angoscia strategica

News recenti che potrebbero piacerti

L’aspirante Nobel per la Pace ha già detto che è pronto a lasciare carta bianca agli sterminatori per proseguire il lavoro. - facebook.com Vai su Facebook

L’aspirante Nobel per la Pace ha già detto che è pronto a lasciare carta bianca agli sterminatori per proseguire il lavoro. - X Vai su X

Nobel per la Pace - La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo: María Corina Machado, una delle figure più visibili dell’opposizione venezuelana, è stata insignita del Premio Nobel per la Pace 2025. Riporta ilfattoquotidiano.it

Nobel per la Pace 2025, chi sono i candidati - L’annuncio del vincitore e dei vincitori è previsto per venerdì 10 ottobre, e la cerimonia di consegna fissata per il 10 dicembre a Oslo, in Norvegia. Secondo lettera43.it

Il Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela - Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2025 per il suo impegno nella difesa dei diritti democratici e per gli sforzi volti a una transizione ... Riporta gazzetta.it