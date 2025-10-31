L’ Ascoli è pronto ad affrontare il primo momento verità del suo campionato in casa di un Ravenna che oggi in classifica divide il secondo posto proprio con i bianconeri. Tutte e due sono appaiate a quota 27 punti con una sola lunghezza di ritardo sull’Arezzo. Nonostante il fresco ritorno in serie C, i romagnoli hanno subito imboccato, grazie alla gestione tecnica operata dal tecnico Marchionni, la strada giusta diventando una vera outsider nella lotta per la testa del girone che oggi vede ancora al comando l’Arezzo di Bucchi. Il Picchio di Tomei invece, archiviato malamente il derby di coppa contro la Samb dove i bianconeri hanno deciso di iniziare a giocare a calcio soltanto nella ripresa, ora dovrà tornare ad esprimere la propria forza senza fare più regali a nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Ascoli chiamato al riscatto. A Ravenna per dimenticare il derby