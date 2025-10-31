L’Ascoli chiamato al riscatto A Ravenna per dimenticare il derby
L’ Ascoli è pronto ad affrontare il primo momento verità del suo campionato in casa di un Ravenna che oggi in classifica divide il secondo posto proprio con i bianconeri. Tutte e due sono appaiate a quota 27 punti con una sola lunghezza di ritardo sull’Arezzo. Nonostante il fresco ritorno in serie C, i romagnoli hanno subito imboccato, grazie alla gestione tecnica operata dal tecnico Marchionni, la strada giusta diventando una vera outsider nella lotta per la testa del girone che oggi vede ancora al comando l’Arezzo di Bucchi. Il Picchio di Tomei invece, archiviato malamente il derby di coppa contro la Samb dove i bianconeri hanno deciso di iniziare a giocare a calcio soltanto nella ripresa, ora dovrà tornare ad esprimere la propria forza senza fare più regali a nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
17 Ottobre 1960 “Fui chiamato da Anacleto Gianni, allora Presidente della Roma, ero poco più di un ragazzo e non sapendo cosa volesse dirmi, andai da lui con un certo timore. Mi disse: Carlo devi farmi un favore, devi andare a giocare ad Ascoli nella Del Du - facebook.com Vai su Facebook
L’Ascoli chiamato al riscatto. A Ravenna per dimenticare il derby - L’ Ascoli è pronto ad affrontare il primo momento verità del suo campionato in casa di un Ravenna che oggi in classifica divide il secondo posto proprio con i bianconeri. msn.com scrive