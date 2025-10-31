Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso muore senza essere visitato | indagati 4 tra medici e infermieri

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stato portato d’urgenza in ospedale perché accusava forti dolori al torace e all’addome. Lì, in uno dei corridoi del Santa Scolastica di Cassino, era stato caricato su una barella e abbandonato. Per sei ore nessuno lo ha visitato, almeno così sostengono i familiari. Poi l’anziano di 84 anni, residente a Roccasecca, è deceduto. La procura di Cassino ha disposto l’autopsia e iscritto nel registro degli indagati quattro tra medici e infermieri che erano di turno quando l’uomo è stato portato in pronto soccorso.  L’arrivo in pronto soccorso e le insistenze con i sanitari. Era il 25 ottobre quando l’84enne è stato portato in fretta e furia dai suoi familiari. 🔗 Leggi su Open.online

