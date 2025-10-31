L’Arsenal fornirà a Mikel Arteta il budget per il trasferimento di gennaio

Sito inglese: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta e il banner “esclusivo” (foto di Alex PantlingGetty Images) Si prevede che l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta avrà soldi da spendere questo gennaio se ci sono giocatori specifici che vorrebbe portare subito. Tuttavia, come riportato per la prima volta qui per il Daily Briefing, non ci sarà necessariamente alcuna fretta di spendere più soldi nella prossima finestra di trasferimento invernale, con il club che pensa più a lungo termine. L’Arsenal ha deciso di non entrare sul mercato lo scorso gennaio nonostante una grave crisi di infortuni, per poi apportare numerosi cambiamenti durante l’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

