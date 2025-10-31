L’Arsenal deve ‘mantenere la concentrazione’ dice Arteta
2025-10-31 14:09:00 Breaking news: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ammette che la sua squadra ha “una grande opportunità” di vincere la Premier League per la prima volta dal 2004 dopo l’ottimo inizio di stagione. I Gunners iniziano il fine settimana con quattro punti di vantaggio sul Bournemouth e con i campioni del Liverpool in crisi che li ha visti perdere sei delle ultime sette partite. Sabato pomeriggio l’Arsenal affronterà il Burnley. Arteta ha dichiarato: “È una grande opportunità che abbiamo davanti a noi, ma dobbiamo continuare con un livello di coerenza e sappiamo quanto sia difficile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
