L’Arsenal deve ‘mantenere la concentrazione’ dice Arteta

L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ammette che la sua squadra ha "una grande opportunità" di vincere la Premier League per la prima volta dal 2004 dopo l'ottimo inizio di stagione. I Gunners iniziano il fine settimana con quattro punti di vantaggio sul Bournemouth e con i campioni del Liverpool in crisi che li ha visti perdere sei delle ultime sette partite. Sabato pomeriggio l'Arsenal affronterà il Burnley. Arteta ha dichiarato: "È una grande opportunità che abbiamo davanti a noi, ma dobbiamo continuare con un livello di coerenza e sappiamo quanto sia difficile.