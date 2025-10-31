L’arma segreta di Meloni

La Meloni era sovranista ed è diventata il cagnolino da passeggio di Trump e di Ursula. Ha fatto tutto il contrario di quello che aveva promesso. Eppure continua ad avere alti gradimenti. Non lo capisco. Gemma Valle via email Gentile lettrice, l’elettorato della Meloni è di bocca buona: era contento quando ascoltava le promesse ed è contento ora che lei fa il contrario delle promesse. Ricordiamo in sintesi le grandi bufale: Europa è finita la pacchia, via le accise, abolire la Fornero, deportare i migranti, blocco navale dell’Africa, mille euro con un click. e via andare col mangime per allochi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it