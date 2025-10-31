L’area camper di Santarcangelo cambia gestore e va verso la riapertura
Al via la nuova gestione dell’area camper di via della Resistenza: ad aggiudicarsi l’affidamento – per la durata di due anni con possibile rinnovo di un’ulteriore annualità alle stesse condizioni contrattuali – è la società Zeinta srls di Rimini, che ultimato il passaggio di consegne con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MONTE SAN SAVINO. INAUGURAZIONE NUOVA AREA CAMPER AL FOSSATELLO – VENERDÌ 31 OTTOBRE 2025 In concomitanza con l’attesissimo evento “Monte San Savino – La Città di Halloween”, il Comune di Monte San Savino è lieto di annunciare - facebook.com Vai su Facebook
Per la Fiera di San Martino riapre l'area camper di via della Resistenza - Al via la nuova gestione dell’area camper di via della Resistenza a Santarcangelo: ad aggiudicarsi l’affidamento, per la durata di due anni con possibile rinnovo di un’ulteriore annualità alle stesse ... Da altarimini.it