L’area camper di Santarcangelo cambia gestore e va verso la riapertura

Riminitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la nuova gestione dell’area camper di via della Resistenza: ad aggiudicarsi l’affidamento – per la durata di due anni con possibile rinnovo di un’ulteriore annualità alle stesse condizioni contrattuali – è la società Zeinta srls di Rimini, che ultimato il passaggio di consegne con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

