Milano, 31 ottobre 2025 – “Sono stato particolarmente sorpreso da alcune scintille di luce, in mezzo a una notte buia”. L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, è in partenza dall’aeroporto di Tel Aviv con i vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda. Hanno visitato Gerusalemme e Betlemme, pregato al Santo Sepolcro, incontrato famiglie israeliane e palestinesi che piangono vittime del conflitto ma che - insieme - cercano di spezzare la catena dell’odio. Arcivescovo, quanto è importante essere lì, in questi giorni di tregua a singhiozzo? “Abbiamo scelto di intraprendere questo pellegrinaggio per dare un messaggio di vicinanza in particolare ai cristiani di Terra Santa, che vivono sia in Palestina, sia in Israele: “Non siete soli, non vi dimentichiamo, non siamo così assorbiti dal clamore delle notizie da ignorare che esistono persone che dovrebbero e vorrebbero vivere una vita normale, anche se le circostanze sono veramente strampalate, sbagliate, drammatiche“”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arcivescovo Delpini in pellegrinaggio in Terra Santa: “Scintille di luce nel buio. La speranza deve vivere”