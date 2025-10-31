L’architetto Ravalli accusato di falso per i lavori alla Carrara | Vada a processo

La Procura di Bergamo ha citato in giudizio per falso ideologico l’architetto Antonio Ravalli, progettista del camminamento esterno dell’ Accademia Carrara, inaugurato a settembre 2024 insieme ai giardini, per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro. L’inchiesta è scaturita da un esposto presentato dal conte Piero Piccinelli, comproprietario insieme al figlio di Palazzo Piccinelli, edificio storico situato di fronte alla pinacoteca. Secondo quanto ricostruito, Piccinelli avrebbe segnalato presunte irregolarità nelle rappresentazioni grafiche (rendering) allegate al progetto di Ravalli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

