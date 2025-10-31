L' Aquila webcam nascoste in 11 appartamenti per spiare privacy di studenti e sportivi affittuari | 16 denunce indagato 56enne proprietario - VIDEO

31 ott 2025

L'uomo, proprietario degli immobili, è ora indagato per interferenze nella privacy. Trovati anche 80mila euro in contanti, forse i proventi della vendita dei video girati nei vari appartamenti Microcamere nascoste e disseminate un po' ovunque, negli 11 appartamenti di una palazzina dati in af. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l aquila webcam nascoste in 11 appartamenti per spiare privacy di studenti e sportivi affittuari 16 denunce indagato 56enne proprietario video

© Ilgiornaleditalia.it - L'Aquila, webcam nascoste in 11 appartamenti per spiare privacy di studenti e sportivi affittuari: 16 denunce, indagato 56enne proprietario - VIDEO

