L' Aquila webcam nascoste in 11 appartamenti per spiare privacy di studenti e sportivi affittuari | 16 denunce indagato 56enne proprietario - VIDEO
L'uomo, proprietario degli immobili, è ora indagato per interferenze nella privacy. Trovati anche 80mila euro in contanti, forse i proventi della vendita dei video girati nei vari appartamenti Microcamere nascoste e disseminate un po' ovunque, negli 11 appartamenti di una palazzina dati in af. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
