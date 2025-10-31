L’Aquila umiliata e offesa Storie di giovani donne spiate tradite abusate
Una città ferita, L’Aquila. Un’altra volta. Non dal terremoto, ma da una doppia scossa morale che attraversa i suoi palazzi, i suoi quartieri universitari, le sue case in affitto. Due storie che sembrano non avere nulla in comune, ma che si intrecciano nella stessa trama di dolore: l’abuso della fiducia, la violazione della privacy, la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Omelia di don Luigi Maria Epicoco/XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C tenuta nella Parrocchia San Francesco di Paola - L'Aquila, il 26 ottobre 2025. - facebook.com Vai su Facebook