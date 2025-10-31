L’Aquila | padrone di casa spia i condomini con telecamere nascoste trovati in casa 80mila euro

No, non è una puntata speciale del Grande Fratello, ma è successo in un condominio a L’Aquila. Un uomo di 56 anni ha filmato, a loro insaputa, i condomini: la Guardia di Finanza ha trovato, in casa dell’uomo, ben 80mila euro in contanti. Il sospetto è che vendesse i video filmati con microcamere che si trovavano letteralmente ovunque. Ventilatori dei bagni, lampade e specchi, ma anche dentro lavatrici e lampadari. Un vero e proprio business ma che -fortunatamente- è stato scoperto da una studentessa. Padrone di casa spia 15 coinquilini: accade in un condomino a L’Aquila. Tra le vittime c’erano studenti e studentesse fuorisede, sportivi e persino allievi della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

