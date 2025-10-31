L’Aquila nella palazzina degli studenti spiati | Noi con l’incubo di ritrovarci nudi sul web

Repubblica.it | 31 ott 2025

Sono già quindici i giovani inquilini che hanno scoperto di vivere con le telecamere accese in bagno. “Il proprietario sembrava una persona normalissima, siamo sotto shock”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217aquila nella palazzina degli studenti spiati noi con l8217incubo di ritrovarci nudi sul web

L'Aquila, nella palazzina degli studenti spiati: "Noi con l'incubo di ritrovarci nudi sul web"

l8217aquila palazzina studenti spiatiTelecamere nascoste in 12 appartamenti all’Aquila: studenti e famiglie spiati nei bagni e nelle camere - Dodici appartamenti affittati a studenti e famiglie sono stati trasformati in una sorta di 'Grande Fratello' in quel dell'Aquila ... fanpage.it scrive

