L’Aquila nella palazzina degli studenti spiati | Noi con l’incubo di ritrovarci nudi sul web

Sono già quindici i giovani inquilini che hanno scoperto di vivere con le telecamere accese in bagno. “Il proprietario sembrava una persona normalissima, siamo sotto shock”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’Aquila, nella palazzina degli studenti spiati: “Noi con l’incubo di ritrovarci nudi sul web”

Telecamere nascoste in 12 appartamenti all’Aquila: studenti e famiglie spiati nei bagni e nelle camere - Dodici appartamenti affittati a studenti e famiglie sono stati trasformati in una sorta di 'Grande Fratello' in quel dell'Aquila ... fanpage.it scrive