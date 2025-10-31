Arezzo, 31 ottobre 2025 – . La nota dei consiglieri comunali Michele Menchetti e Vittorio Giorgetti. “Sollecitiamo l’amministrazione comunale ad attivarsi urgentemente presso la Regione Toscana al fine di scongiurare l’ uccisione della famiglia di nutrie che da tempo risiede in un fossato lungo via Romana. La vicenda, che ha conosciuto una vasta eco sui media locali e un forte schieramento a difesa degli animali da parte della cittadinanza, ha preso una piega critica a seguito del posizionamento di gabbie di cattura da parte della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’appello: “Salviamo la famiglia di nutrie in via Romana”