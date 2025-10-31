A Montelabbate c’è una casa che non è più casa. E c’è un uomo che, dopo una vita di lavoro, si ritrova a non potersi permettere la pensione perché l’appartamento che aveva comprato per viverci con la moglie – e poi destinato al figlio – è ancora occupato da chi non paga da anni. Si chiama Angelo Piccinini, ha 60 anni e fa il macellaio. Vive nella casa di famiglia, quella che aveva condiviso con la moglie prima che una malattia gliela portasse via. Con sacrificio, poco prima che lei morisse, avevano deciso di acquistare una seconda abitazione a Montelabbate, in via Cesare Pavese: 85 metri quadrati più garage, pensata come investimento e come garanzia per il figlio, allora minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appartamento occupato: "L’inquilina non paga da anni. Ma rimane nella mia casa"