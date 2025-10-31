L’App Google si appresta ad accogliere nuove utili funzioni per Search Live e AI Mode

Tuttoandroid.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’app Google prepara novità per Search Live e AI Mode: stop alle interruzioni, sottotitoli in tempo reale e nuovi strumenti Gemini. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

l8217app google si appresta ad accogliere nuove utili funzioni per search live e ai mode

© Tuttoandroid.net - L’App Google si appresta ad accogliere nuove utili funzioni per Search Live e AI Mode

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: L8217app Google Appresta Accogliere