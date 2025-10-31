Lang e Lucca | Conte ha già deciso il destino dei due attaccanti Uno può partire

La macchina perfetta di Antonio Conte ha un ingranaggio inceppato. Anzi, due. Si chiamano Noa Lang e Lorenzo Lucca. Due investimenti importanti, due talenti su cui il club ha puntato forte, che al momento rappresentano il più grande grattacapo tattico e strategico per il tecnico. Pubblicamente, Conte li protegge. Ma dietro le porte del Training Center, il tempo delle attese sta per scadere. Gennaio si avvicina e con esso il momento delle decisioni irrevocabili. Conte chgiamato a decidere il futuro a Napoli di Noa Lang e Lorenzo Lucca Perché Noa Lang non gioca. Noa Lang al momento è un paradosso vivente. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Lang e Lucca: Conte ha già deciso il destino dei due attaccanti. Uno può partire

Argomenti simili trattati di recente

| Massimo Palanca, ex attaccante di Napoli e Como: "Lucca e Lang devono crescere, ma per farlo hanno bisogno di maggiore minutaggio" A cura di @antoniolobotka ? @lucacerchione - X Vai su X

PAGELLE LECCE 0-1 NAPOLI Milinkovic Savic 7 Di Lorenzo 6,5 Juan Jesus 6 Buongiorno 6,5 Olivera 6,5 Elmas 6 Gilmour 6,5 Anguissa 7,5 Lang 6,5 Lucca 5 Politano 6 Sostituti: Neres 6,5 Spinazzola 5,5 McTominay 5,5 Gutierrez 6,5 Højlund 6 Conte 6,5 ? - facebook.com Vai su Facebook

Conte ha cambiato idea su Lucca? L’italiano può partire: ecco cosa succede - Dopo il mercato estivo che ha portato a Napoli ben nove nuovi innesti, sono due in particolare i calciatori che finora non hanno convinto e hanno deluso ... Si legge su dailynews24.it

Fabio Viviani: “Spalletti darà equilibrio alla Juventus. Il Napoli di Conte ha qualità da top, ma serve tempo. Lucca? Meglio insistere, può crescere. Milan per lo scudetto ... - Fabio Viviani: “Spalletti darà equilibrio alla Juventus. Segnala ilnapolionline.com

Lorenzo Lucca al Napoli: la strategia di Conte per il futuro - Scopri come Antonio Conte gestisce l'integrazione di Lorenzo Lucca nel Napoli, puntando su pazienza e fiducia per il futuro. Come scrive newsmondo.it