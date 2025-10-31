Land of Bad | la spiegazione del finale del film

Il finale di Land of Bad conclude gli eventi concitati del film, con il sergente JJ Kinney, interpretato da Liam Hemsworth, che riesce a malapena a sopravvivere. Schierato dietro le linee nemiche nelle Filippine con il resto della sua squadra della Delta Force statunitense, l’inesperto Kinney si ritrova rapidamente solo quando i suoi compagni vengono dati per morti a seguito di un incontro andato male. Lasciandosi alle spalle l’agente JSOC che la sua squadra era stata originariamente inviata a recuperare, Land of Bad racconta i tentativi di Kinney di essere estratto dal territorio nemico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

