Ferrara, 31 ottobre 2025 – È suonata la campanella da qualche minuto, stanno scendendo le scale dell’istituto, una scala esterna di cemento. Uno studente – indossa una maglietta, i capelli ricci, uno zainetto nero – regge, alta sulla testa, con entrambe le mani una sedia. L’audio non si sente bene, sembra dire spostati ad un altro ragazzo che si trova sulla scala. Poi ancora, “Sì, sta riprendendo”. E il nome di un alunno. E quell’incitazione “Vai, vai, vai”. E lui va, alza la sedia un po’ di più e la lancia, come fosse Hulk, dal parapetto. Attorno a lui un gruppetto di coetanei, ridono, si allontanano velocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lancia una sedia dalla finestra e i compagni filmano tutto: follia in una scuola superiore