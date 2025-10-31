Lancia Delta HF Integrale Evoluzione I Martini 6 a 99.900 euro

Questa vettura, importata nel 2010 dal Regno Unito, si distingue per una condizione di conservazione impeccabile e per la sua storia documentata. È appartenuta a un unico proprietario e mostra soltanto 19.286 chilometri all’attivo: un dato che la colloca tra gli esemplari più rari e meglio conservati. Nel panorama dell’automobilismo sportivo mondiale, pochi nomi evocano . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

