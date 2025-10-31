L’analisi di Luciano Violante | Voterò no troppo potere ai pm

Quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidente Violante, arriva in porto la riforma costituzionale sull’ordinamento giudiziario: qual è la sua valutazione complessiva? "Il mio giudizio non è positivo", esordisce Luciano Violante, ex presidente della Camera, per anni punto di riferimento della sinistra sulla giustizia, spesso critico con l’invasione di campo dei magistrati nella sfera politica. Perché è critico? "La riforma non riguarda né la giustizia né i diritti dei cittadini. Si tratta di un tentativo di riequilibrio dei rapporti tra politica e magistratura. Temo che gli effetti saranno diversi da quelli voluti perché aumenterà notevolmente il peso dei pm sui mezzi di comunicazione, nei confronti della politica e dei cittadini". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217analisi di luciano violante voter242 no troppo potere ai pm

© Quotidiano.net - L’analisi di Luciano Violante: "Voterò no, troppo potere ai pm"

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217analisi Luciano Violante Voter242