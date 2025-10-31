L’amore per i libri va in mostra Tra Archiginnasio e Casa Carducci

"I libri sono ponti tra generazioni diverse in grado di creare connessioni tra passato, presente e futuro. Che cosa unisce storia, vite e libri? Il bisogno di comprendere l’esperienza umana". Così l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo presenta ‘Storia, vite, libri’, la mostra dedicata alla Commissione per i testi di lingua curata dai professori dell’Unibo Andrea Campana e Francesca Florimbii. L’inaugurazione del percorso, che rimarrà aperto fino al 7 febbraio, è in programma martedì 4 alle 17 nella Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, dove il sindaco Matteo Lepore taglierà il nastro insieme alla presidente della Commissione Paola Vecchi Galli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

