Lamento per la morte di Pasolini - Parole e musica per un poeta
PPP Visionario, un grande evento diffuso, una grande rassegna multidisciplinare per ricordare Pier Paolo Pasolini, uno dei massimi intellettuali e artisti del Novecento, a cinquant’anni dall’assassinio, avvenuto nella notte tra il primo e il due novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia. Un mosaico. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Lamento per la morte di Pasolini è lo spettacolo-concerto della BandaJorona per ricordare Pier Paolo Pasolini attraverso la sua musica,lo sguardo sulla città e le borgate e le sue parole. 1°novembre,ore 20.30,Laboratorio Sociale Autogestito Centocelle - X Vai su X
Lamento per la morte di Pasolini è lo spettacolo-concerto della BandaJorona per ricordare Pier Paolo Pasolini attraverso un viaggio tra la sua musica, lo sguardo sulla città e le borgate, i suoi scritti e le sue parole. ? L’omaggio vede la partecipazione dell'a - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero Pasolini spiegato dal suo cinema a cinquant’anni dalla morte - Esce il saggio di Ennio Bìspuri dedicato all’analisi dei film del poeta ucciso all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975 ... Da repubblica.it
Pier Paolo Pasolini, 50 anni fa la morte misteriosa del ‘corsaro’ - Ppp era capace di spiegare i nodi della storia con grazia gentile, era in grado di raccontare ai ragazzi, perfino ai giovani “fascisti” ... Secondo msn.com
Ceneri Pasolini e teatro: risonanze delle parole scomode in Italia - Lo spettacolo Ceneri Pasolini esplora le parole scomode dell'intellettuale, rivelando il loro impatto nell'Italia contemporanea. Lo riporta gardanotizie.it