L' allarme della Coldiretti | Acqua del fiume Verdura finisce a mare impossibile raccoglierla
“Mentre nel Nisseno la diga non contiene l’acqua, nell’Agrigentino l’acqua, nella diga, neanche può entrarci. Il risultato è che in entrambi i casi la preziosa risorsa finisce in mare”. Lo denuncia Coldiretti Sicilia, che torna a puntare i riflettori sull’emergenza idrica che colpisce l’isola. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La denuncia di Coldiretti e Unaprol che parlano di allarme per le importazioni extra UE a basso costo che minacciano la campagna olearia pugliese. Le organizzazioni agricole chiedono un Registro di tracciabilità europeo per difendere produttori e consumat - facebook.com Vai su Facebook
I lupi ormai attaccano anche i bovini adulti. L’allarme di di Coldiretti in Piemonte - X Vai su X
La diga Castello non può raccogliere tutta l'acqua, Coldiretti: andrà sprecata - «Mentre nel Nisseno la diga non contiene l’acqua, nell’Agrigentino l’acqua, nella diga, neanche può entrarci. Da agrigento.gds.it
Allarme acqua nel Foggiano: verso il 'volume morto' della diga di Occhito - Stando agli ultimi rilevamenti, la diga di Occhito si attesta sui 44 mln di metri cubi. foggiatoday.it scrive
Ambiente: Coldiretti, è già allarme siccità nelle Regioni del Sud - Con l’allarme siccità che è già scattato nelle Regioni del Sud la messa in campo di un piano invasi per garantire acqua ed energia deve diventare “una priorità per il Paese, rispetto a un fenomeno che ... Riporta agensir.it