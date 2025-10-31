Lake Como Walking Festival | passeggiata Nel paese di Malombra con visita a Villa Pliniana

Domenica 2 novembre si terrà a Torno la penultima tappa del Lake Como Walking Festival 2025, quarta edizione dedicata al tema “I laghi del cinema”. La passeggiata creativa, promossa dell’associazione Sentiero dei Sogni con Fondazione Alessandro Volta e il sostegno di Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

Benessere Lake Como (Como Clynic) - facebook.com Vai su Facebook

Lake Como Walking Festival, viaggio a “Malombra” - Domenica 2 novembre, penultima passeggiata creativa nei luoghi del cinema, “Nel paese di Malombra” con visita a Villa Pliniaia ... Scrive ciaocomo.it

Lake Como Walking Festival, a Brunate con Fellini - Domenica 19 ottobre, quindicesima passeggiata creativa nei luoghi del cinema, “A Brunate sulle tracce di Federico Fellini” ... Secondo ciaocomo.it

Il Lake Como Walking Festival celebra Stoppani e Plinio - Il Lake Como Walking Festival celebra Stoppani e Plinio Il Lake Como Walking Festival celebra il bicentenario di Antonio Stoppani e il Bimillenario di Plinio il Vecchio con Passeggiate Creative tra ... ilgiorno.it scrive