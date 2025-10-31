Laila Hasanovic e i ruzzoloni sulla neve | Aspetto la mia stagione preferita

La fidanzata di Sinner, modella danese di origini bosniache, si sta godendo un po' di relax in montagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Laila Hasanovic e i ruzzoloni sulla neve: "Aspetto la mia stagione preferita"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jannik Sinner's girlfriend Laila Hasanovic embraces his favorite childhood passion days after their relationship goes public! Check out here - facebook.com Vai su Facebook

Gli scatti con Laila Hasanovic, ecco le immagini della fidanzata di Sinner - X Vai su X

Laila Hasanovic e i ruzzoloni sulla neve: "Aspetto la mia stagione preferita" - La modella danese di origini bosniache si sta godendo un po' di sano relax in montagna, tra discese in sci e in motoslitta e battaglie a palle di neve ... Riporta msn.com

Dal tennis allo sci, Sinner sulla neve per uno spot. E spunta anche Laila - Il campione testimonial di Gucci, che fa il suo debutto nel mondo dello sportswear invernale. Lo riporta sport.quotidiano.net

Jannik Sinner, fuga sulla neve con Laila Hasanovic - Il numero due al mondo del tennis ha posato per una campagna pubblicitaria in montagna. Come scrive msn.com