Lago Patria bambini vestiti da santi nella Chiesa della Sacra Famiglia | l’alternativa cristiana ad Halloween
Un’iniziativa dal significato profondo e dal sapore autentico quella organizzata nella Chiesa della Sacra Famiglia di Lago Patria, dove, nel giorno di Ognissanti, i bambini sono stati invitati a vestirsi da santi invece che con i tradizionali costumi mostruosi di Halloween. Lago Patria, bambini vestiti da santi nella Chiesa della Sacra Famiglia: l’alternativa cristiana ad . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
