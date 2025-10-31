’L’affine del mondo’ Gio Evan all’Arcimboldi Affinità e connessione
di Raffaella Parisi Sul palco del teatro Arcimboldi domenica 9 novembre ’L’affine del mondo’, il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan per la presentazione del suo nuovo disco dal titolo ’L’eleganza del mango’. Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. Distribuito da ADA Music, il nuovo romanzo musicale di Gio Evan è un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con ’L’eleganza del mango’ l’artista conferma la sua vocazione di ’pensa-autore’, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile, ma mai banale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Teatro San Domenico. Sold out per la data zero di "L'affine del mondo" di Gio Evan - facebook.com Vai su Facebook
#GioEvan torna con “L’eleganza del Mango”, un romanzo musicale che illumina il buio con poesia e sincerità. E poi c'è il tour teatrale "L'Affine del Mondo" e... #Evanland 2026! L’intervista è su http://Allmusicitalia.it #LEleganzaDelMango https://allmusicitalia. - X Vai su X
GIO EVAN/ “Sono papà, mio figlio ha 8 anni. Gesù? Il mio mito” - Gio Evan ospite a <em>Verissimo</em>: il cantautore originario di Molfetta racconta la sua carriera e l'amore con la madre di suo figlio, conosciuta in Slovacchia Gio ... Come scrive ilsussidiario.net
Gio Evan frasi: le più belle di un poeta che tocca le corde del cuore - Gio Evan è un artista che si può definire a tutto tondo, le sue frasi compongono poesie, canzoni e romanzi che lasciano il segno. Come scrive dilei.it
Gio Evan apre spazi di serenità - Ci vogliono poeti, parole che salvino, anche smontate e rimontate, a volta anche senza note. Da huffingtonpost.it