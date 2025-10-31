’L’affine del mondo’ Gio Evan all’Arcimboldi Affinità e connessione

di Raffaella Parisi Sul palco del teatro Arcimboldi domenica 9 novembre ’L’affine del mondo’, il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan per la presentazione del suo nuovo disco dal titolo ’L’eleganza del mango’. Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. Distribuito da ADA Music, il nuovo romanzo musicale di Gio Evan è un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso. Con ’L’eleganza del mango’ l’artista conferma la sua vocazione di ’pensa-autore’, capace di unire scrittura, filosofia ed emozione in un linguaggio accessibile, ma mai banale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

