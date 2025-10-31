L' aeroporto di Fiumicino compie 65 anni Troncone | Sguardo al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi

L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi il 65° anniversario. Dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come. 🔗 Leggi su Romatoday.it