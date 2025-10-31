L'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino celebra oggi i suoi 65 anni di attivita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'evento e' appena iniziato al terminal 5 dell'aeroporto con l'esecuzione dell'inno di Mameli dall'artista Chiara Civello e con la proiezione di un video realizzato da Aeroporti di Roma, che ripercorre la storia e l'evoluzione dello scalo. Prima della cerimonia, Mattarella ha assistito allo svelamento dell'opera "Aeroporto" della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l'incontro tra umanita' e tecnologia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'aeroporto di Fiumicino compie 65 anni, al via la cerimonia con Mattarella