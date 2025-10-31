L’aeroporto di Fiumicino celebra 65 anni

  Oggi si celebra l’anniversario dei 65 anni dell’aeroporto romano di Fiumicino. Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Repubblica. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

