L’aeroporto di Fiumicino celebra 65 anni
Oggi si celebra l’anniversario dei 65 anni dell’aeroporto romano di Fiumicino. Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Repubblica. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Chiara Civello Fan Club - Stesa sul Sofà Italia. . L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi il 65° anniversario dall'inaugurazione. La cerimonia, promossa da Aeroporti di Roma, si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Se - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporto Fiumicino, come funzionerà il nuovo Entry-Exit System per i controlli: 210 Self Service Kiosks e e-gates adeguati - X Vai su X
Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia alla presenza del Presidente della Repubblica - L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo s ... Scrive msn.com
Fiumicino, porta d’Italia sul mondo: Mattarella celebra i 65 anni dell’aeroporto - Dal boom economico all'Italia che guarda al futuro: con il Presidente della Repubblica in prima fila, il Leonardo Da Vinci celebra 65 anni di storia e innovazione ... ilfaroonline.it scrive
Fiumicino festeggia 65 anni e punta al piano di sviluppo - L'aeroporto di Fiumicino festeggia i 65 anni e punta, con il piano di sviluppo da 9 miliardi, a consolidare la leadership, tenere a distanza la concorrenza, far crescere ... Riporta ilmessaggero.it