L’aereo perde quota improvvisamente urla e lacrime dei passeggeri | i comandanti operano un atterraggio d’emergenza diversi i feriti

Un volo JetBlue partito da Cancún e diretto a Newark, nel New Jersey, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Tampa, in Florida, dopo che l'equipaggio ha segnalato un problema ai comandi di volo. Il panico tra i passeggeri è scattato quando l'aereo ha cominciato a perdere quota in pochi secondi. L'incidente sull'Airbus 320 del volo 1230 ha provocato diversi feriti tra i passeggeri. In una nota, la compagnia aerea ha dichiarato: " Il volo JetBlue 1230 da Cancún a Newark ha riscontrato un problema di controllo in volo e ha effettuato un atterraggio di emergenza a Tampa. Il velivolo ha subito una perdita di quota e, all'arrivo, è stato accolto dal personale medico che ha valutato le condizioni dei passeggeri e dell'equipaggio.

