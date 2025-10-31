L' aereo perde quota e il pilota è costretto all' atterraggio d' emergenza in Florida | 15 feriti

L'improvvisa perdita di quota, le urla, le manovre per evitare l'impatto violento col suolo. Attimi di panico per i passeggeri di un volo della JetBlue diretto in New Jersey. C'è stato un atterraggio di emergenza a Tampa, i feriti sono quindici.???#BREAKING NEWS??Multiple people injured after. 🔗 Leggi su Today.it

