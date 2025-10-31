Bologna, 31 ottobre 2025 - Sono tantissimi i ricordi affettuosi e commossi dedicati a Tommaso Merighi, regista bolognese di 31 anni morto a causa di una malattia. Tanti esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia; il papà, Claudio Merighi, era stato vicesindaco di Bologna nella giunta di Flavio Delbono. Tra questi c’è Fabio Abagnato, responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission: “leri mattina la notizia più brutta. Era un regista promettente, ma era per me soprattutto il figlio di un caro amico; era un ragazzo di Casalecchio con gli occhi ed il cuore aperto al mondo. Era uno che sapeva correre, ma a questo mesto traguardo è arrivato troppo, troppo presto!!!! Ciao Tommaso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Tommaso Merighi: “Un regista e un ragazzo di Casalecchio con gli occhi e il cuore aperti sul mondo”