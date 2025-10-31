L’addio a Evan Delogu Andrea stretta al padre Walter ai funerali | Ora è un angelo

Alle 15 del 31 ottobre, a Bellaria Igea Marina, si è tenuto l’ultimo saluto a Evan Delogu, fratello – anzi, quasi un “figlio” – di Andrea Delogu, il diciottenne scomparso mercoledì 29, alla presenza di centinaia di persone, a testimonianza di quanto raccontato dal padre Walter in questi giorni di dolore. Tanti i presenti, dai compagni dell’istituto alberghiero dove faceva il serale, fino a Nikita Perotti, maestro di ballo di Andrea a Ballando con le Stelle. I funerali di Evan Delogu, l’ultimo saluto della famiglia e degli amici. L’atmosfera sospesa, irreale, perché a 18 anni, proprio no, non si dovrebbe morire: secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, cinquecento persone hanno preso parte all’ultimo saluto di Evan Delogu, figlio di Walter e fratello di Andrea, conduttrice. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - L’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo”

