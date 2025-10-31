L’addio a Evan Delogu Andrea stretta al padre Walter ai funerali | Ora è un angelo

Dilei.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 del 31 ottobre, a Bellaria Igea Marina, si è tenuto l’ultimo saluto a Evan Delogu, fratello – anzi, quasi un “figlio” – di Andrea Delogu, il diciottenne scomparso mercoledì 29, alla presenza di centinaia di persone, a testimonianza di quanto raccontato dal padre Walter in questi giorni di dolore. Tanti i presenti, dai compagni dell’istituto alberghiero dove faceva il serale, fino a Nikita Perotti, maestro di ballo di Andrea a Ballando con le Stelle. I funerali di Evan Delogu, l’ultimo saluto della famiglia e degli amici. L’atmosfera sospesa, irreale, perché a 18 anni, proprio no, non si dovrebbe morire: secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, cinquecento persone hanno preso parte all’ultimo saluto di Evan Delogu, figlio di Walter e fratello di Andrea, conduttrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

l8217addio a evan delogu andrea stretta al padre walter ai funerali ora 232 un angelo

© Dilei.it - L’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo”

News recenti che potrebbero piacerti

l8217addio evan delogu andreaAndrea Delogu rompe il silenzio: le prime parole dopo la morte del fratello Evan - Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan. Segnala donnaglamour.it

l8217addio evan delogu andreaAndrea Delogu, il vecchio post per il fratello Evan: il legame speciale prima della tragedia improvvisa - Pochi mesi fa la conduttrice gli aveva dedicato un post tenerissimo sui social ... Da libero.it

l8217addio evan delogu andreaA seguito della scomparsa del fratello Evan, il mondo della TV e di Ballando si è stretto intorno ad Andrea Delogu - A seguito della scomparsa del fratello Evan, il mondo della TV e di Ballando si è stretto intorno ad Andrea Delogu ... Come scrive novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: L8217addio Evan Delogu Andrea