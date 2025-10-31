L' accordo per il restauro | finanza istituzioni e cultura insieme

Il patrimonio culturale non è soltanto bellezza da custodire: è un motore economico e un elemento fondamentale della nostra identità. Perché continui a produrre valore servono nuove idee e strumenti concreti: finanza sostenibile, partnership pubblico-privato, incentivi fiscali e così via. Di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

? È stato firmato l’accordo tra Comune di Salsomaggiore Terme e Regione Emilia-Romagna per il restauro del Pozzo Scotti in Piazza Berzieri. Un intervento da 45.000 euro, cofinanziato da Comune e Regione, con il sostegno economico di GasPlus. Luca - facebook.com Vai su Facebook

Assorestauro e Banca Generali aprono il dialogo su finanza sostenibile e filiera del restauro - Il patrimonio culturale non è soltanto bellezza da custodire: è un motore economico e un elemento fondamentale della nostra identità. Segnala msn.com

Formazione, accordo tra ateneo di Camerino e Guardia di finanza - È stato rinnovato questa mattina, per la durata di tre anni, il protocollo d'intesa tra il Comando regionale Marche della Guardia di finanza e l'Università di Camerino, finalizzato a promuovere la ... ansa.it scrive