Laboratorio di teatro autobiografia aperte le iscrizioni a donne di ogni età | primo incontro il 10 novembre
Il primo incontro è previsto per lunedì 10 novembre dalle 20.30 alle 22.30, nella sala comunale in Via Landoni 2. Il laboratorio si svolgerà tutti i lunedì sera, sempre con orario 20.30-22-30, e si concluderà con uno spettacolo aperto al pubblico sabato 7 marzo all’Almagià.Durante i primi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Laboratorio di teatro gratuito per ragazzi a Brindisi, a cura di Luigi D'Elia - facebook.com Vai su Facebook
Laboratorio di teatro aperte le iscrizioni - Al Centro Giovani Valtorto inizia il laboratorio teatrale per giovanissimi “Largo al contagio! Riporta ilrestodelcarlino.it
Tutti a lezione di teatro. Met, aperte le iscrizioni per i nuovi laboratori . Dai bambini agli over 60 - Sono aperte le iscrizioni a quattro nuovi laboratori di teatro organizzati dal Metastasio, a cura di Edoardo Donatini. Scrive lanazione.it
Laboratorio di teatro, iscrizioni aperte dagli 8 ai 18 anni - Statesulpalcoscenico' a Ravenna, condotto da Alessandro Braga per studenti dai 8 ai 18 anni. Da ilrestodelcarlino.it