Laboratorio clandestino di documenti falsi arrestati due pakistani

La polizia di MIlano ha arrestato due fratelli di origine pakistana per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Laboratorio clandestino di documenti falsi, arrestati due pakistani

Argomenti simili trattati di recente

La Guardia di Finanza ha scoperto un laboratorio clandestino. Denunciato un uomo incensurato per produzione e traffico di stupefacenti. - facebook.com Vai su Facebook

Milano, scoperta una fabbrica di passaporti falsi: due fratelli in manette - Un 27enne e un 31enne avevano allestito una vera e propria fabbrica di documenti, scoperta dalla Polizia dopo una perquisizione ... Come scrive affaritaliani.it

Milano, scoperto il laboratorio dei passaporti falsi: arrestati i 2 contraffattori con la super-stampante - Un pachistano di 27 anni e un connazionale di 31 gestivano l’attività clandestina scoperta dalla polizia. Si legge su msn.com

Falsificazione di documenti d'identità, scoperto laboratorio a Milano: due arresti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Falsificazione di documenti d'identità, scoperto laboratorio a Milano: due arresti ... Da tg24.sky.it