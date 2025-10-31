La zucca vale 30 milioni di euro Halloween fa girare l’economia italiana

Halloween è diventato un vero e proprio evento in Italia, di una portata tale da essere anche un motore economico e commerciale stagionale. Secondo l’analisi diffusa da Coldiretti in vista della festività di Ognissanti, il giro d’affari generato dalla produzione, vendita e consumo delle zucche (la cosiddetta zucca economy ) ha superato nel 2025 un valore complessivo di 30 milioni di euro. Il fenomeno coinvolge diversi comparti, dall’agricoltura al turismo, dalla ristorazione alla decorazione. Halloween spinge la raccolta della zucca. Il 2025 si è rivelato un anno positivo per la produzione italiana di zucche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

