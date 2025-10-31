La zucca vale 30 milioni di euro Halloween fa girare l’economia italiana
Halloween è diventato un vero e proprio evento in Italia, di una portata tale da essere anche un motore economico e commerciale stagionale. Secondo l’analisi diffusa da Coldiretti in vista della festività di Ognissanti, il giro d’affari generato dalla produzione, vendita e consumo delle zucche (la cosiddetta zucca economy ) ha superato nel 2025 un valore complessivo di 30 milioni di euro. Il fenomeno coinvolge diversi comparti, dall’agricoltura al turismo, dalla ristorazione alla decorazione. Halloween spinge la raccolta della zucca. Il 2025 si è rivelato un anno positivo per la produzione italiana di zucche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
ALETTE AL FORNO CON ZUCCA E PATATE Mi credete se vi dico che è la parte del pollo che preferisco? Cucinate così sono pazzesche! DOSI E RICETTA https://blog.giallozafferano.it/valeriaciccotti/ali-di-pollo-con-zucca-e-patate/ - facebook.com Vai su Facebook
La zucca vale 30 milioni di euro, Halloween fa girare l’economia italiana - La zucca economy italiana vale oltre 30 milioni di euro, grazie alla popolarità di Halloween e alla riscoperta del vegetale come ingrediente ... Lo riporta quifinanza.it
Coldiretti: la “zucca economy” di Halloween vale oltre 30 milioni di euro - Produzione in crescita e boom di visite nei “pumpkin patch”: in Piemonte oltre mille aziende coltivano zucche di alta qualità, simbolo dell’autunno tra cucina, turismo rurale e tradizione contadina ... Da targatocn.it
Halloween, lo “zuccaturismo” cresce: vale più di 30 milioni di euro - Lo “zuccaturismo” cresce in Italia: campi di zucche, laboratori di intaglio e menu autunnali offrono esperienze per tutte le età, tra agriturismi, mercati e biodiversità locale ... Riporta italiaatavola.net