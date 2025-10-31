Ancora col fiato sospeso per Felder, la Vuelle e i suoi tifosi, dopo i primi accertamenti svolti ieri sul piede sinistro del play americano. Il giocatore, si legge nel comunicato del club, "nel corso del match casalingo contro Pistoia ha riportato un trauma contusivo ostearticolare al quinto dito del piede sinistro. Sono in corso accertamenti clinico-diagnostici al termine dei quali, nella giornata di domani (oggi per chi legge -), sarà possibile valutare un’eventuale presenza di Felder in occasione dei prossimi impegni di campionato ". Insomma servono altri esami per definire con precisione il danno causato e soprattutto i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vuelle col fiato sospeso per Felder. Trauma al quinto dito del piede sinistro