La Volta Buona pagelle 31 ottobre | Barbareschi mattatore 8 Milly emoziona 9 e torna il Caso Sgarbi
Caterina Balivo ci regala un nuovo appuntamento con La Volta Buona ricco di argomenti interessanti e ospiti. Nella puntata del 31 ottobre la conduttrice ha ospitato nel suo studio diverse personalità dello spettacolo per parlare di longevità. Riuniti sul divano dello studio tv Pamela Prati, Vladimir Luxuria, Milena Vukotic, Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo e Luca Barbareschi. Spazio anche alle vicende di attualità con il caso Sgarbi e lo scontro in tribunale fra il critico d’arte e la figlia Evelina, ma anche alla vicenda dolorosa di Andrea Delogu che ha perso suo fratello Evan. Luca Barbareschi mattatore della puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'imitatrice a La Volta Buona: "Sono arrivata in ospedale che era già morta. Il dolore mi ha devastato" - facebook.com Vai su Facebook
Reposted by La Volta Buona - X Vai su X
La Volta Buona pagelle 30 ottobre: Arianna David e l’intervento andato storto (5), Ivan Cattaneo spara a 0 su tutte (9) - Le pagelle agli ospiti de La Volta Buona di giovedì 30 ottobre, dove si è parlato dei rischi della chiururgia estetica ... Riporta dilei.it
“La volta buona”, gli ospiti da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre - Nuova settimana ricca di emozioni, storie e grandi protagonisti a "La volta buona", il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai1 alle ... Si legge su msn.com
La volta buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 al 31 ottobre - Settimana in compagnia di nuovi ospiti a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025 alle 14 su ... Da msn.com