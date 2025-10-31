La volontà c’è il vaccino no

Fate il vaccino anti influenzale, dicono. Fatelo in farmacia comodi comodi, dicono. E allora va bene, prenotazione tramite Fascicolo sanitario e via, verso l’iniezione che fa stare più tranquilli. Perché in effetti, anche se in salute e relativamente giovane, potendo evitare fastidi e rischi dell’influenza, si evitano. La prenotazione fila via liscia, ma non l’iniezione, che non avviene e per ben due volte. Succede che la farmacia in questione – siamo a Milano centro – abbia solo le dosi del vaccino indicato specificamente alle persone più agées. Mancano, perché non ricevute da Ats nonostante le richieste, le fiale destinate ad adulti non anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it